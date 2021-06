Wilkins incorona Atlanta: "Young fenomenale. Il segreto è McMillan"

Impossibile vincere per tre volte di fila gara 1 di una serie playoff in trasferta se non si hanno tra le proprie fila giocatori di personalità.

È il caso degli Atlanta Hawks, passati anche sul parquet di Milwaukee, grazie alla prestazione-monstre di Trae Young.

Il play texano ha firmato 48 punti, tra i quali i due del canestro che ha sigillato il 116-113 finale.

Era da oltre 30 anni che un giocatore di Atlanta non siglava tanti punti in una partita di playoff. L’ultimo a riuscirci era stato Dominique Wilkins nel 1988.

Oggi opinionista per ‘Bally Sports Hawks’, lo stesso Wilkins ha esaltato la prova della squadra, soffermandosi in particolare sui meriti di coach Nate McMillan:

Francamente non sono sorpreso dalla cavalcata di Atlanta. È bello vedere lo spirito di gruppo e la fiducia che hanno raggiunto. Erano la squadra cenerentola della NBA ora stanno facendo grandissime cose. È un bel momento per la città. McMillan ha ereditato una squadra che era fuori dai playoff e l’ha rivitalizzata dal punto di vista mentale”.

Tutti hanno contribuito al successo, contro i Bucks a fare la differenza sono stati i rimbalzi offensivi” ha concluso Wilkins.

OMNISPORT | 24-06-2021 09:11