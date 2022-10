Willis convinto del cammino intrapreso dalla Reyer Venezia

07-10-2022 10:55

Per Derek Willis, la strada imboccata da Venezia con la prima vittoria in campionato ottenuta contro Scafati è quella giusta e, come tale, andrà percorsa fino in fondo.

“Stiamo andando nella giusta direzione, lo abbiamo dimostrato nella prima partita. Abbiamo iniziato con poca energia, però mi è piaciuto il carattere che abbiamo dimostrato perché subito siamo riusciti a rimontare” ha affermato a Il Corriere del Veneto il classe 1995.

“Penso che già sabato riusciremo ad iniziare un po’ meglio in difesa. In ogni caso abbiamo dimostrato parte del nostro potenziale. Anche il mio inserimento sta andando molto bene. Cerco di rispondere con energia, di andare bene a rimbalzo e di rendermi utile per la squadra”.