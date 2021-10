Wilshere ritorna a casa: si allena con l'Arsenal di Mikel Arteta

Ha passato un’estate ad allenarsi per riguadagnare la forma fisica e soprattutto mentale migliore, ripensando al suo passato: lo ha aftto in Italia, al Como, che gli ha aperto le porte e che gli ha permesso di rimettersi in sesto. Adesso Jack Wilshere compie un altro passo importante verso il ritorno in campo, anche se rimane da capire in quale veste.

Svincolato dallo scorso luglio, quando è terminata la sua breve esperienza al Bournemouth (durata appena 6 mesi e con 18 presenze tra Championship, FA Cup e Carabao), il 29enne centrocampista inglese non vuole proprio saperne di chiudere con i ricordi che lo hanno visto come uno dei più promettenti della sua generazione.

Cresciuto nel Luton Town e poi nell’Arsenal, è ai Gunnerso, a casa sua, che Wilshere ha vissuto i momenti migliori, tra Premier League e Champions League, scrivendo alcune pagine importanti di storia del club di Londra.

Lo stesso club che, tramite Mikel Arteta, gli ha riaperto le porte nelle scorse settimane: “La porta è sempre aperta”, ha ammesso.

Wilshere ha risposto presente: nelle scorse ore, sui social, l’Arsenal ha postato le foto degli allenamenti: tra i giocatori presenti, anche il centrocampista.

“Vogliamo aiutare Jack a prepararsi per il prossimo passo della sua carriera, fisicamente e mentalmente. Sono molto felice di averlo di nuovo con noi. Ho avuto una conversazione con Jack e ho capito le sue esigenze, il periodo che sta attraversando e penso che tutti nel club abbiano convenuto che fosse giusto aiutarlo”.

Ancora nessun piano per il futuro, ma tra le possibilità per Wilshere c’è anche quella di allenare, come spiega Arteta al sito ufficiale dell’Arsenal.

“Cercheremo di metterlo in forma, lui cercherà di trasmettere le sue esperienze ai nostri giocatori, ai nostri giovani giocatori, alla nostra accademia”.

OMNISPORT | 07-10-2021 16:34