Wimbledon 2022: Kyrgios in semifinale

06-07-2022 19:01

A Wimbledon prima semifinale nel singolare maschile di un torneo del Grande Slam per Nick Kyrgios. Il 27enne australiano, battuto nei quarti ai Championship nel 2014 e agli Australian Open del 2015, stavolta ce l’ha fatta sconfiggendo col punteggio di 6-4 6-3 7-6 in due ore e 13 minuti Cristian Garin, primo cileno ad arrivare nei quarti sull’erba londinese dai tempi di Fernando Gonzalez nel 2005. Kyrgios ha perso una sola volta il servizio, nel primo game del match, andando poi sotto 3-1, ma ha rimontato e alla fine è riuscito a rispettare il pronostico che lo vedeva favorito contro il sudamericano. Sempre al 2005 risaliva l’ultima presenza di un australiano in semifinale a Wimbledon, Lleyton Hewitt.