Wimbledon 2024, il trionfo di Carlos Alcaraz. Il videoracconto

Le immagini che resteranno indelebili dell'edizione 2024 del torneo di Wimbledon con la vittoria del 21enne campione spagnolo

Le immagini più significative del successo di Carlos Alcaraz a Wimbledon 2024. Il giovanissimo tennista di Murcia, numero 3 del Mondo, ha letteralmente preso a pallate un mostro sacro come Nole Djokovic. La differenza di quasi 20 anni di età si è vista tutta in campo: da una parte un atleta integro e dalla reattività esplosiva, dall’altra un grandissimo in palese calo di rendimento aggrappato solo al suo carisma e alle sue doti soprannaturali che lo hanno portato ad essere un’icona del tennis.