28-06-2022 23:30

Matteo Berrettini si è ritirato da Wimbledon dopo essere risultato positivo al coronavirus.

L’ottava testa di serie avrebbe dovuto affrontare Cristian Garin nel primo turno in programma oggi pomeriggio, ma non ha partecipato dopo aver accusato lievi sintomi influenzali negli ultimi giorni.

Berrettini si è classificato secondo a Wimbledon nel 2021 e, dopo la recente vittoria al Queen’s per il secondo anno consecutivo (oltre al successo a Stoccarda), era considerato tra i favoriti per arrivare fino in fondo all’All England Club.

Ma l’italiano ha rivelato il suo stato sui social media:

“”Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19. Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei colleghi e di tutte le altre persone coinvolte nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno!”.

Il ritiro di Berrettini elimina una potenziale minaccia dalla parte di Rafael Nadal nel sorteggio del singolare maschile.