Wimbledon, choc Rafael Nadal: "Mi ritiro, sono molto triste"

07-07-2022 20:47

Alla fine è arrivata la notizia peggiore per gli appassionati di tennis: Rafael Nadal si ritira da Wimbledon. Il campione spagnolo, primatista di Slam vinti con 22 trionfi, durante i quarti con Fritz ha accusato un problema fisico ma è riuscito ugualmente ad andare avanti, conquistando la semifinale 3-2 al tie break nel quinto set.

Wimbledon, Nadal si ritira: Kyrgios in finale

Rafael Nadal ha accusato uno strappo addominale e ha deciso di non scendere in campo contro Nick Kyrgios domani, consentendo così al tennista australiano di accedere direttamente alla finale, in cui affronterà il vincente tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e Cameron Norrie.

Addio Wimbledon: le parole di Nadal

Queste le dichiarazioni di Nadal in conferenza stampa: “Ieri ho sofferto, mi sono accordo che qualcosa non andava bene – spiega Nadal – Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. L’ho fatto tante volte in carriera, ma se continuassi a giocare il mio infortunio peggiorerebbe. Sono molto triste. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni”.

“Dalla scorsa settimana ho accusato questo problema – continua Nadal -. Ieri ho sentito che le cose iniziavano a peggiorare dal 3-1 del primo set. Ho preso questa decisione perché non posso essere competitivo. L’infortunio non poteva che peggiorare, non posso rischiare di stare 2-3 mesi fuori. Per me la cosa più importante è la felicità, più di qualsiasi titolo o Grande Slam”.

Nadal, addio grande Slam

Questa volta il fisico ha tradito Nadal. La risonanza magnetica ha rivelato una lesione di 7 millimetri e, dopo l’allenamento svolto lontano da occhi indiscreti, il campione spagnolo ha capito di non potercela fare, alzando così bandiera bianca. Un grande peccato per il maiorchino, che sognava il grande Slam dopo la vittoria dell’Australian Open e del Roland Garros in stagione.

È la prima volta nell’Era Open che non si disputa una semifinale di Wimbledon. Sorridono ovviamente gli avversari, in primis Kyrgios, anche se passare il turno così potrà essere conveniente ma sicuramente poco entusiasmante. Addio alla possibile finale tra Nadal e Djokovic, con quest’ultimo che resta il favorito per la vittoria finale.