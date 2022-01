Australian Open, Djokovic e Federer incoronano Rafael Nadal

30-01-2022 19:20

Rafael Nadal nella storia del tennis e nel modo più incredibile. Agli Australian Open, il campione spagnolo ha battuto il russo Medvedev in finale 2-6, 5-7, 6-4, 6-4, 7-5 dopo una rimonta pazzesca, vincendo il 21esimo Slam in carriera. Primo posto assoluto nei grandi tornei per il maiorchino, che supera così i rivali di sempre Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a 20.

Australian Open, Nadal: “Un mese fa pensavo di smettere”

Al termine del match, Nadal è scoppiato a piangere e dopo mesi di calvario per un infortunio al piede ha rivelato: “È stato bellissimo, un mese fa non sapevo se sarei tornato a giocare a tennis, adesso sono qui e non potete sapere quello che ho passato per essere qui, grazie per il vostro calore. Un mese e mezzo fa vi avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open, ora non posso dirlo. Continuerò a dare il massimo per tornare il prossimo anno. È stato senza dubbio uno dei mesi più emozionanti della mia carriera, queste tre settimane rimarranno per sempre nel mio cuore.

Non mi nascondo, voglio essere quello che vincerà di più. Voglio essere il più grande tra i grandi. Perché alla fine è questo lo sport, competizione. E io sono competitivo. Però non è un’ossessione. Ho sempre lottato per essere quello che vince più degli altri ma se qualcuno farà meglio, chiunque esso sia, non potrò che accettarlo. Chiunque di noi tre (riferendosi a Djokovic e Federer) vincerà più Slam potremo comunque dire che abbiamo realizzato i nostri sogni”.

21° Slam per Nadal: il messaggio di Djokovic

Novak Djokovic, il grande assente agli Australian Open dopo tutto il caso scoppiato per il mancato vaccino contro il Covid, si è congratulato con Nadal per questo storico traguardo: “Quest’anno agli Australian Open è stato giocato un tennis straordinario e le finali sono state eccezionali. Complimenti a Rafa Nadal per il 21° slam. Un traguardo strepitoso. E’ sempre impressionante vedere il tuo spirito da lottatore che ha prevalso un’altra volta. Enhorabuena! Daniil Medvedev ha dato tutto quello che aveva, giocando con la passione e determinazione a cui ci ha abituato”.

Federer: “Congratulazioni al mio amico e grande rivale”

Anche l’altro storico rivale di Rafael Nadal ha voluto mandare un messaggio allo spagnolo. Queste le bellissime parole di Federer: “Congratulazioni al mio amico e grande rivale per il 21° Slam della carriera. Pochi mesi fa parlavamo del fatto che entrambi eravamo in stampelle. Mai sottovalutare un grande campione. La tua incredibile etica del lavoro, la tua dedizione e il tuo spirito combattivo sono un’ispirazione per me e per moltissime altre persone. Sono orgoglioso di condividere questa era con te e onorato di aver avuto un ruolo nel migliorarti sempre di più, lo stesso hai fatto tu con me negli ultimi 18 anni”.

