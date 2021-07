Wimbledon, decise le due semifinali femminili

Sono andati in archivio i quarti finale del tabellone femminile di WImbledon 2021. Il derby australiano tra la numero 1 del mondo Ashleigh Barty e la connazionale Ajla Tomljanović finisce a favore della Barty: 6-1; 6-3 il risultato finale. La Barty non si è mai ritrovata sotto pressione dal fondo e la Tomljanovic non ha mai preso il ritmo necessario per provare a fare una partita ‘alla pari’; non trovando per altro nemmeno soluzioni in risposta.

La Barty, in semifinale, troverà dall’altra parte della rete la rediviva, ed ex campionessa del Championship, Angelique Kerber: 6-2; 6-3 il punteggio finale del suo quarto di finale, giocato contro la ceca Karolina Muchova.

Avanza alle semifinali anche Aryna Sabalenka che batte la tunisina Ons Jabeur 6-4; 6-3. Nell’ultimo quarto di finale, a vincere è la Karolina Pliskova, favorita alla vigilia esattamente come la Sabalenka, che si sbarazza della sorprendente svizzera Viktorija Golubic.

Le semifinali si giocheranno giovedì 8 giugno. Ecco il programma:

Barty-Kerber

Sabalenka- Pliskova

OMNISPORT | 06-07-2021 19:41