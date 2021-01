Wimbledon, difficile il ritorno alla "normalità"

Wimbledon, uno dei tornei più importanti dell’anno e terza prova dello Slam dei circuiti ATP nel 2020 non si è tenuto.

Del torneo ne ha parlaro al “The Mail” il Presidene della WTA, Micky Lawler: “Il presupposto più sicuro è che il Tour tornerà alla normalità nel 2022, ma l’obiettivo è quello di essere flessibili. Wimbledon è la Mecca del tennis, la parte più difficile dell’anno passato è stata per me la sua mancanza. Credo sia troppo presto per Wimbledon per poter tornare alla normalità la prossima estate, ma spero davvero che ciò accada il più presto possibile”.

