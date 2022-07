Wimbledon, Djokovic sicuro: "Sinner avrà un grande futuro"

05-07-2022 19:51

Novak Djokovic ha battuto in rimonta in cinque set Jannik Sinner e si è qualificato ancora una volta alle semifinali di Wimbledon. Dopo il successo, il tennista serbo ha speso belle parole per l’azzurro: “Congratulazioni a Sinner, avrà tante opportunità sui grandi palcoscenici. È forte e maturo per la sua età, ha tanto tempo. Abbiamo giocato una bella partita, nei primi due set è stato il migliore”.

“Allora durante la pausa ho parlato a me stesso per riordinare le idee e giocare al massimo. L’ho fatto, ho preso fiducia e l’ho tolta a Jannik – ha spiegato Djokovic -. Il toilet break è stato il momento di svolta. Mi sono convinto di ribaltare la partita, perché quando sei sotto due set nello Slam devi usare l’esperienza per uscirne. Sono felice, adoro questo campo”.