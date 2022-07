Wimbledon donne 2022: Jabeur prima finalista

07-07-2022 16:36

È Ons Jabeur la prima finalista del singolare femminile del torneo di Wimbledon. La tunisina sta sempre più riscrivendo la storia del tennis: è la prima africana ad arrivare in finale in un torneo del Grande Slam. Oggi, lei che è numero 2 del mondo, era nettamente favorita contro la veterana (e mamma) tedesca Tatjana Maria, Malek da nubile, numero 103 della classifica, e pur con molte incertezze e tensioni è riuscita a prevalere al terzo set col punteggio di 6-2 3-6 6-1 in un’ora e 43 minuti di gioco. Finisce quindi la favola della 34enne mamma Maria, vincitrice di quattro partite su cinque al terzo set in questo torneo, delle quali tre in rimonta, mentre continua quella della 27enne Jabeur che attende la vincitrice della seconda semifinale tra la rumena Simona Halep, campionessa del 2019, e la kazaka Elena Rybakina.