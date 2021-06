Wimbledon, Fabio Fognini avanza al terzo turno: sconfitto Djere

Un ottimo Fabio Fognini accede per la sesta volta in carriera al terzo turno di Wimbledon. Il tennista ligure oggi pomeriggio si è sbarazzato in 4 set del serbo Laslo Djere: 6-3 6-4 0-6 6-4 il punteggio finale.

Il tennista ligure, n° 31 del Ranking ATP e 26 del seeding, domina la partita a larghi tratti, specialmente i primi due set. Djere, che qualche settimana fa l’aveva battuto sulla terra del torneo di Ginevra, ha subito oggi la differente caratura tecnica: la capacità di variare e di far viaggiare la palla, le soluzioni con la smorzata, i tocchi pregevoli quando chiamato a giocare di fino di Fogna sono stati troppo superiori per lui. Incredibile ed inspiegabile però lo 0-6 del terzo, black-out totale del ligure.

Dopo aver annullato infatti 4 palle break nel primo game del terzo set, il serbo ha approfittato di qualche insicurezza già mostrata da Fognini a fine secondo parziale per distruggere l’avversario da un punto di vista mentale, cosa che ha sicuramente ravvivato il quarto set, rendendola una partita vera almeno nel finale. Break Fognini e controbreak immediato Djere, prima del finale più teso: l’allungo di Fabio sul 5-4, la nuova palla break da annullare al serbo, un game di lotta ai vantaggi prima della chiusura definitiva.

Tutto sommato, buona partita di Fognini, capace di dominare i primi due set e di reggere mentalmente nel momento della difficoltà vera. Ora però arriva il bello: mai in carriera Fognini ha superato il terzo turno al Championship: Benneteau nel 2010, Kevin Anderon nel 2014, Murray nel 2017, Vesely nel 2018 e Sandgren nel 2019 i mattatori del ligure nei precedenti appuntamenti.

Con ogni probabilità, il ligure dovrà vedersela con la testa di serie numero 5 Rublev, e qui Fabio non parte di certo favorito. Proprio l’altro giorno, il ligure aveva però affermato: “A 34 anni nemmeno lo guardo il tabellone, sono qui per giocare e provare a divertirmi”. Magari questa volta avrà più fortuna che le precedenti.

OMNISPORT | 30-06-2021 21:03