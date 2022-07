Wimbledon femminile 2022: fuori Swiatek e Gauff

02-07-2022 19:11

Prima o poi la serie d’oro di Iga Swiatek si doveva fermare e questo è accaduto nel terzo turno del singolare femminile di Wimbledon. A firmare l’impresa è stata la francese Alizé Cornet, che ha battuto per 6-4 6-2 la numero 1 del mondo in un’ora e 33 minuti di gioco sigillando così a 37 la serie di partite vinte consecutivamente dalla polacca, la metà esatta del record di 74 stabilito negli anni ottanta dalla leggendaria Martina Navratilova. Una Swiatek che aveva già sofferto al secondo turno contro l’olandese Lesley Kerkhove e che ha sicuramente patito il fatto di non aver giocato neanche un torneo sull’erba prima dei Championships.

Ma anche l’altra finalista del Roland Garros, la statunitense Coco Gauff, è stata eliminata, piegata in due ore e 7 minuti in rimonta col punteggio di 6-7 6-2 6-1 dalla connazionale Amanda Anisimova. Fuori anche l’altra statunitense Jessica Pegula, battuta 6-2 7-6 dalla rinata croata Petra Martic, mentre la rumena Simona Halep, campionessa del 2019, ha regolato per 6-4 6-1 l’altra polacca Magdalena Frech.

Nelle altre partite, successi della kazaka Elena Rybakina per 7-6 7-5 sulla cinese Qinwen Zheng, dell’australiana Ajla Tomljanovic per 2-6 6-4 6-3 sulla ceca vincitrice del Roland Garros 2021 Barbora Krejcikova e della sempre più sorprendente francese Harmony Tan, la giustiziera di Serena Williams, che ha rifilato un doppio 6-1 in soli 51 minuti alla beniamina di casa Katie Boulter. Per finire, la spagnola numero 4 del mondo Paula Badosa ha sconfitto 7-5 7-6 la ceca campionessa del 2011 e del 2014 Petra Kvitova.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale del singolare femminile che si giocheranno domani.

A. Cornet (Fra) vs. A. Tomljanovic (Aus)

E. Rybakina (Kaz) vs. P. Martic (Cro)

P. Badosa (Esp) vs. S. Halep (Rou)

A. Anisimova (Usa) vs. H. Tan (Fra)

M. Bouzkova (Cze) vs. C. Garcia (Fra)

E. Mertens (Bel) vs. O. Jabeur (Tun)

T. Malek Maria (Ger) vs. J. Ostapenko (Lat)

H. Watson (Gbr) vs. J. Niemeier (Ger)