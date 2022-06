Wimbledon, Kyrgios avanza senza problemi, ora trova Tsitsipas

30-06-2022 16:01

Mai banale Nick Kyrgios. L’australiano accede al terzo turno di Wimbledon e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Volevo ricordare a tutti – ha detto a fine match – che so giocare piuttosto bene a tennis”.

Kyrgios batte senza problemi Krajinovic: 6-2 6-3 6-1 e avanza ancora nella terza prova Slam dove, almeno sulla carta e viste le tante defezioni è uno dei favoriti. Match vinto in meno di un’ora e mezza e ora incrocerà Stefanos Tsitsipas, che ha a sua volta battuto in tre set l’altro australiano Jordan Thompson per 6-2 6-3 7-5.

Tra le altre vittorie l’olandese supera Emil Ruusuvuori in quattro set e vola al terzo turno.

Esce di scena anche il canadese Denis Shapovalov in un momento davvero no. Il tennista, semifinalista nel 2021, si arrende all’americano Brandon Nakashima che si impone in quattro set per 6-2 4-6 6-1 7-6.

Altra uscita di scena illustre con l’inglese Liam Broady che elimina l’argentino Diego Schwartzman in cinque set, 2-6, 6-4, 6-0, 6-7 (6) 1-6.