Wimbledon, la Halep pronta a riprendersi le scene sull'erba

26-06-2022 22:28

Simona Halep è sicura di saper gestire un eventuale attacco di panico a Wimbledon dopo la traumatica esperienza del Roland Garros. L’ex numero uno del mondo è pronta a tornare in azione all’All England Club per la prima volta dopo il titolo del 2019, dopo aver saltato l’anno scorso a causa di un infortunio al polpaccio.

Con i Championship del 2020 cancellati a causa della pandemia, Halep ha aspettato tre anni per fare un’altra apparizione a SW19, e da allora molte cose sono cambiate nella sua vita.

Si è sposata l’anno scorso e ha un nuovo allenatore di alto profilo, Patrick Mouratoglou, che ha contribuito a guidare la carriera di Serena Williams per quasi un decennio.

Il mese scorso Halep ha avuto un attacco di panico in campo durante la sconfitta shock al secondo turno contro Zheng Qinwen agli Open di Francia, e si è affrettata a parlare dell’episodio subito dopo l’incontro, determinata e convinta del fatto che sarebbe stato un passo importante per andare avanti.

“Spero che non si ripeta più, perché non mi è piaciuto”, ha detto Halep in una conferenza stampa oggi, un giorno prima dell’inizio di Wimbledon. “È arrivato dal nulla perché ero in testa al match. Probabilmente è stata la pressione del torneo, il fatto che l’anno scorso ho faticato. Probabilmente non credevo di essere abbastanza forte. Ma ora mi sento più forte e sento che se dovesse succedere di nuovo, saprò come gestirlo. Non è mai facile. È stata davvero dura gestirla. Ma ultimamente tutti passano attraverso questo, con tutte le situazioni del mondo. Non sarò duro con me stesso perché sono stato debole in quella partita. La prendo come un’esperienza e una lezione, così la prossima volta sarò più bravo”.

Halep ha un difficile esordio a Wimbledon contro Karolina Muchova, una giocatrice non testa di serie che ha raggiunto i quarti di finale nelle ultime due edizioni del torneo. La partita si svolgerà martedì, ma non aprirà le danze sul Centre Court.

Di solito questo onore spetta alla campionessa in carica, ma Ash Barty si è ritirata dopo aver battuto Karolina Pliskova nella finale dello scorso anno.

Alcuni ritenevano che Halep, avendo saltato l’anno scorso, quando sarebbe tornata a difendere il titolo, avrebbe dovuto avere il posto di apertura quest’anno; tuttavia, Wimbledon ha annunciato che il privilegio andrà alla numero uno del mondo Iga Swiatek.

“Mi dispiace di non aver giocato lo scorso anno perché ero infortunata e non ne ho avuto la possibilità”, ha detto Halep. “Spero di avere un’altra occasione, così potrò guardare avanti”.

Per farlo, dovrà vincere un altro titolo di Wimbledon e spera che il legame con Mouratoglou la aiuti a realizzare questa ambizione.

Mouratoglou ha dichiarato in un post su Instagram che i risultati ottenuti dalla Halep nella stagione su terra battuta sono stati “insufficienti” per una giocatrice della sua qualità e ha detto che se ne sarebbe “assunto la piena responsabilità”.

“Sono rimasta sorpresa, scioccata dal fatto che abbia fatto quel post e che abbia dato tutta la colpa a lui”, ha detto Halep. “Ma non era colpa sua, era colpa mia; non sono stata in grado di fare meglio e di calmarmi quando sono andata nel panico. Era una cosa nuova anche per me e non sono stata abbastanza brava. Dopo quel giorno siamo migliorati molto. Probabilmente entrambi abbiamo imparato qualcosa l’uno sull’altro e ora sapremo gestire meglio situazioni come queste”.