Wimbledon, la Jabeur sicura: "Serena può ancora vincere a Londra"

26-06-2022 21:28

Serena Williams ha tutte le possibilità di vincere a Wimbledon, secondo Ons Jabeur, che vorrebbe incontrare la 23 volte campionessa del Grande Slam in finale.

La Williams ha giocato in coppia con Jabeur il doppio all’Eastbourne International la scorsa settimana, la prima volta che l’americana ha giocato a livello agonistico da quando è stata costretta a ritirarsi dal primo turno con Aliaksandra Sasnovich a Wimbledon lo scorso anno.

La sette volte regina di Wimbledon in singolare non vince uno Slam dagli Australian Open del 2017 e ha perso due finali a SW19 durante la sua assenza, contro Angelique Kerber nel 2018 e Simona Halep nel 2019.

La terza testa di serie Jabeur si aspetta che la superstar WTA, 40 anni, dia un resoconto positivo di sé quando martedì inizierà la sua campagna di Wimbledon contro Harmony Tan.

“Credo che Serena abbia giocato bene e si sia mossa bene. Penso che possa vincere le partite a Wimbledon”, ha dichiarato Jabeur in una rubrica di BBC Sport.

“Siamo state messe nei lati opposti del sorteggio e questo significa che non potremo giocare contro fino alla finale. Va bene così – la manderò invece nella metà campo di Iga Swiatek e lascerò la possibilità che queste due grandi giocatrici si affrontino”.

“Di sicuro non volevo giocare contro di lei al primo turno. Non si vuole giocare contro Serena, soprattutto a Wimbledon. Ma se dovesse accadere, sarebbe fantastico giocare contro di lei e questo aggiungerebbe un’altra cosa alla lista dei sogni per me”.

La Jabeur inizierà la sua campagna a Londra nella giornata di lunedì, quando affronterà la svedese Mirjam Bjorklund, e ritiene che la fiducia acquisita giocando al fianco della Williams potrebbe rivelarsi cruciale nel suo tentativo di ottenere il primo titolo a questo livello.

“Giocare con Serena Williams nel doppio a Eastbourne la scorsa settimana è stata un’esperienza incredibile che mi dà ulteriore fiducia mentre cerco di fare del mio meglio per vincere il mio primo titolo del Grande Slam a Wimbledon”, ha detto Jabeur.

“Se lei mi vede come una grande giocatrice e mi guarda in questo modo, allora anch’io posso vedermi così”.

Jabeur non ha mai giocato un incontro di singolare contro la Williams, ma la possibilità di giocare al suo fianco ha superato questo problema, consentendo alla tunisina di conoscere la mente della grande campionessa.

“L’intera esperienza mi fa sentire la giocatrice più fortunata del mondo”, ha dichiarato la 27enne Jabeur.