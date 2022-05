Wimbledon, l'ucraina Tsurenko critica duramente la decisione di ATP e WTA

23-05-2022 17:19

Lesia Tsurenko ha criticato l’ATP e la WTA per aver privato Wimbledon dei suoi punti di classifica, insistendo sul fatto che i giocatori russi e bielorussi che perdono un torneo non sono un grande prezzo da pagare per la Russia per le atrocità commesse in Ucraina.

Le due organizzazioni hanno preso questa decisione in risposta alla decisione di Wimbledon di bandire i giocatori russi e bielorussi dal torneo. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha suscitato la condanna di tutto il mondo, è stata favorita dalla vicina Bielorussia.

I giocatori russi e bielorussi sono stati autorizzati a partecipare ai tornei ATP e WTA sotto bandiere neutrali, ma il torneo di Wimbledon non ha permesso loro di farlo. Dunque ora ci si interroga sul numero di giocatori che parteciperanno senza punti di classifica in palio.

Naomi Osaka ha dichiarato di essere propensa a non giocare all‘All England Club, affermando che è “più simile a un’esibizione” senza punti disponibili, dopo la sconfitta al primo turno dell’Open di Francia di oggi.

L’ucraina Tsurenko, che ha perso contro la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, al Roland Garros, ha espresso con forza la sua disapprovazione per la decisione dell‘ATP e della WTA.

“La decisione di Wimbledon, ovviamente come ucraina, penso che dovrei mostrare tutto il supporto possibile per il mio paese, e penso che sia stata la decisione giusta da parte di Wimbledon, anche solo per mostrare un po’ di supporto da parte del mondo del tennis”, ha detto Tsurenko nella sua conferenza stampa post-partita.

“Ovviamente non mi è piaciuta la decisione di giocare senza punti. Spero che, non so, spero solo che qualcosa cambi nel mondo del tennis, nella mente dei giocatori e nella mente della nostra associazione. Ma per ora le cose stanno così. Purtroppo per me, ma cosa possiamo farci?”.

Tsurenko ha detto di aver espresso la sua opinione alla WTA “molte volte”. Alla domanda su quale risposta abbia ricevuto, ha aggiunto: “Niente che possa rendermi felice. La mia opinione personale è che, come vediamo in molti sport, hanno bandito le russe, un certo numero di giocatrici russe e nel tennis si tratta di un solo torneo.

“Onestamente penso che questo non sia un prezzo molto alto da pagare o da accettare per loro. Penso che non sia troppo, non è molto, davvero, è solo un torneo.

“Ma, non so, per loro è come se stessero perdendo il lavoro. E anch’io sento molte cose brutte, molte cose terribili e penso che in confronto a questo, perdere la possibilità di giocare un torneo non sia niente”.

Tsurenko ha anche criticato la mancanza di sostegno da parte degli organi di governo e dei suoi colleghi giocatori, anche se ha elogiato Swiatek, che ha indossato una spilla a sostegno dell’Ucraina.

“Per me personalmente è difficile essere qui, solo perché non ricevo molte parole sul sostegno al mio paese e questo è, sì, è difficile stare con persone che sembrano non capire”, ha detto Tsurenko.

“È dura. È solo perché sono io, sono ucraina, e c’è una guerra nel mio paese ed è dura. Penso che cinque giocatori abbiano parlato con me, forse quattro o cinque. Forse qualche altro allenatore. Mi piacerebbe ricevere più sostegno, probabilmente, ma cosa posso fare?

“Apprezzo molto il sostegno che Iga sta mostrando e so che la Polonia in generale sta facendo molto per l’Ucraina e che, voglio dire, sono incredibili in generale, la gente, il presidente della Polonia, la politica, tutti, solo un sostegno incredibile per il popolo ucraino, per i rifugiati ucraini e quello che vedo in TV, l’amicizia tra Ucraina e Polonia è incredibile.

“Voglio che il mondo intero veda che l’Ucraina è un Paese bellissimo con persone bellissime. Non so se posso chiedere ai giocatori di preoccuparsi di più, ma vorrei che i giocatori, quelli della WTA, quelli dell’ATP, sostenessero di più e mostrassero più comprensione per ciò che sta realmente accadendo.

“Perché è solo la vita e la vita è, come ho detto prima, più di una partita di tennis”.