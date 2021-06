Wimbledon maschile, 1° turno: Fognini vince il match interrotto ieri

Un’ora e 57 minuti di gioco spalmati nell’arco di poco meno di 24 ore: tanto è durato il match di primo turno a Wimbledon di Fabio Fognini contro Albert Ramos Vinolas. Il 34enne ligure di Arma di Taggia ha battuto lo spagnolo col punteggio di 7-6 6-2 6-4 dopo che l’incontro, ieri ritardato a causa della pioggia, era stato interrotto per l’oscurità con l’azzurro in vantaggio due set a zero. Oggi Fabio è riuscito a chiudere in poco tempo la pratica aggiudicandosi anche il terzo set.

Nessun break nel primo set e conclusione del primo parziale al tie-break vinto da Fognini per 7-4 vincendo quattro punti sul servizio del suo avversario. Nel secondo set due break a favore di Fabio nel terzo e nel settimo game, poi, dopo la ripresa odierna del match, Fognini va avanti di un break nel quinto game del terzo set, si fa immediatamente rimontare (unico servizio da lui perso nel match) ma poi nel settimo gioco piazza il colpo decisivo e mantiene il vantaggio fino alla fine. Ora Fabio incontrerà il vincente del match tra l’uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere.

OMNISPORT | 29-06-2021 14:36