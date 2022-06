Wimbledon, nuova positività: tocca a Bautista Agut

30-06-2022 13:51

Non c’è pace per il torneo di Wimbledon. La terza prova dello Slam, già priva di giocatori russi e bielorussi, perde anche un’altra testa di serie. Roberto Bautista Agut nella giornata di oggi, 30 giugno, ha annunciato sui canali social la positività al Covid 19.

Un altro caso di positivo dopo Marin Cilic e Matteo Berrettini. Lo spagnolo, numero 19 al Mondo, oggi avrebbe dovuto affrontare Galan: per lui sintomi blandi e non gravi. “Oggi ho comunicato agli organizzatori il mio ritiro. Sono risultato positivo al Covid. Fortunatamente, i sintomi non sono molto gravi, ma penso che sia la decisione migliore. Grazie per il vostro sostegno. Spero di tornare presto”.

Galan accede così direttamente al terzo turno e aspetta il vincente di Shapovalov-Nakashima.