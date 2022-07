Wimbledon, Ons Jabeur in semifinale: ora Tatjana Maria

05-07-2022 22:42

Ons Jabeur ha recuperato da un set di svantaggio per raggiungere la sua prima semifinale in uno Slam, ed è riuscita a battere Marie Bouzkova per 3-6 6-1 6-1 nei quarti di finale di Wimbledon.

La seconda testa di serie si è ripresa da un inizio pieno di errori sul Centre Court e ha sconfitto la 23enne ceca in breve tempo, registrando la decima vittoria consecutiva sui campi in erba e la 21esima nelle ultime 23 uscite.

Jabeur è diventata anche la seconda giocatrice africana a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon nell’Era Open, e la prima dopo Yvonne Vermaak nel 1983, dopo aver dominato gli ultimi due set.

La partita finisce 6-3 1-6 1-6, e ora la Jabeur se la vedrà in semifinale con la numero 103 del mondo Tatjana Maria, sarà considerata la favorita per la conquista del titolo.