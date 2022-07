WNBA: Griner si dichiara colpevole di possesso di droga

08-07-2022 12:14

La 31enne centro delle Phoenix Mercury e della squadra russa di Ekaterinburg Brittney Griner si è dichiarata colpevole di possesso di droga dopo aver sostenuto per mesi la propria innocenza, dichiarando di aver portato per errore il materiale, e con una lettera la campionessa della WNBA si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, chiedendogli di non dimenticare chi come lei è “ingiustamente detenuto nelle carceri russe”. Lei lo è ormai da cinque mesi, da quando fu fermata all’aeroporto di Sheremetyevo perché in possesso di una sigaretta elettronica con delle cartucce di cannabis, illegale in Russia.