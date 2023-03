Women Champions League – Chelsea-Lione per la semifinale, Egurrola: “Possiamo farcela”

All’andata finì 1-0 per le inglesi che ora tentano il definitivo colpaccio contro le campionesse europee in carica: lo Stamford Bridge si preannuncia teatro di una grande sfida.

30-03-2023 18:57

Si giocano un posto in semifinale di Women Champions League Chelsea e Olympique Lione che in questo giovedì sera scendono in campo per completare il turno dei quarti di finale.

Una settimana fa a sorridere furono le ragazze Emma Hayes che s’imposero sulla compagine francese 1-0 grazie alla rete di Reiten.

A dire la sua ci pensa la centrocampista Damaris Egurrola: “Ci aspettano 17 mila spettatori ma devo dire che ci stiamo facendo l’abitudine a questi grandi palcoscenici, sappiamo cosa dobbiamo fare e sappiamo che là in mezzo sarà una bella lotta, vogliamo ribaltare la situazione, ho grande fiducia, possiamo davvero accedere alla semifinale”.