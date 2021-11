Women's Champions League: la Juventus a Wolfsburg

18-11-2021 10:33

Andrà in scena oggi la seconda tornata di gare valide per la quarta giornata della fase a gironi della Women’s Champions League. Dopo le vittorie di ieri di Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco oggi toccherà alla Juventus scendere in campo in casa del Wolfsburg.

Un match tanto delicato quanto importante per le ragazze bianconere che cercano la vittoria per superare in classifica proprio i tedeschi, padroni di casa. Compito sicuramente non facile, ma la classifica dice che c’è un solo punto di distacco tra le due formazioni quindi la Juventus ha il compito di provarci.

Sulla carta molto più agevole il turno del Chelsea che ospita a Londra il Servette fanalino di coda a 0 punti.

Nel Gruppo B invece spicca un Real Madrid-PSG davvero interessante. La spagnole cercano di sfruttare il turno casalingo per conquistare i tre punti che le permetterebbero di affiancare le francesi in vetta alla classifica.

Di seguito il programma delle gare e le classifiche dei giorni interessati

Ore 18.45

Breidablik-Zhytlobud

Wolfsburg-Juventus

Ore 21.00

Chelsea-Servette

Real Madrid-PSG

GRUPPO A

Chelsea 7

Wolfsburg 5

Juventus 4

Servette 0

GRUPPO B

PSG 9

Real Madrid 6

Zhytlobud 1

Breidablik 1

