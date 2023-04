Woods, operazione alla caviglia: futuro sempre più in bilico

Il campione americano rischia di saltare i prossimi grandi impegni stagionali.

20-04-2023 19:13

Non ha più pace la leggenda del golf Tiger Woods. Il campione americano, qualche giorno fa, si è ritirato dal Masters dopo aver completato sette buche del terzo giro. Il 47enne californiano lo abbiamo lasciato con questo tweet: “Sono deluso di essermi dovuto ritirare a causa del peggioramento della mia fascite plantare. Grazie ai fan e a @TheMasters che mi hanno mostrato così tanto amore e supporto. Buona fortuna ai giocatori di oggi!”.

Oggi invece, Woods ha annunciato sui social di essersi operato alla caviglia. Sul suo profilo si legge: “Tiger è stato sottoposto a una “procedura di fusione sotto astragalica” per cercare di risolvere “l’artrite post-traumatica dalla sua precedente frattura” del tallone. L’intervento è stato eseguito a New York e ha avuto successo. Tiger – conclude il post – si sta riprendendo e sta già pianificando di cominciare la riabilitazione”.

Il 15 volte vincitore di un Major è ovviamente in forte dubbio per il prossimo PGA Championship in programma dal 18 al 21 maggio all’Oak Hill Country Club di Rochester e al momento è remota la possibilità di un recupero in tempo per l’Open Championship (20-23 luglio). Woods non sta attraversando anni semplici dopo quel brutto incidente stradale e la possibilità di non vederlo più nel circuito cresce sempre più col passare del tempo.