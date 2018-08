Woods vuole Ryder Cup "da protagonista"

(ANSA) – ROMA, 23 AGO – “Sono convinto di potercela fare e lotterò fino all’ultimo per giocare la Ryder Cup da protagonista”. Tiger Woods sogna di scendere sul green a Parigi (28-30 settembre) da giocatore. Già dopo il Dell Technologies di golf (secondo dei quattro tornei dei Play-Off FedEx Cup, il capitano degli Stati Uniti potrebbe svelare 3 delle 4 wild-card a disposizione. Con l’ultima scelta che arriverà invece pochi giorni più tardi. “The Big cat”, già nominato assistente (per la terza volta consecutiva) della compagine a stelle e strisce, è vicino alla convocazione. Woods ha iniziato la stagione al 656/o posto del world ranking. In 8 mesi ha scalato la classifica mondiale portandosi all’interno della 26/a piazza. Undicesimo nella classifica Usa per la Ryder Cup, il californiano è a un passo dall’impresa. “Sono cosciente di aver quasi raggiunto l’obiettivo, ma adesso non devo mollare”.

VIRGILIO SPORT | 23-08-2018 10:21