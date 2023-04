World Beach Volley Tour: per Abbiati – Andreatta vittoria al Future di Tahiti

Sconfitti i giapponesi Shoji – Ikeda per 2-0. Primo successo italiano nel 2023

09-04-2023 11:43

La coppia Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta si aggiudicano il torneo Future di Tahiti. È il primo successo italiano nel Volleyball World Beach Volley Tour 2023 e il loro secondo nel circuito mondiale dopo quello a Lubijana nel 2020.

A Thaiti Abbiati e Andreatta hanno realizzato un percorso pulito, fatto solo di vittorie. In finale hanno fronteggiato i giapponesi Shoji – Ikeda imponendosi con un doppio 21-13. Molto più difficile è stata la sfida in semifinale contro gli statunitensi Satterfield- Urrutia con due set a zero per gli italiani (21-19 il primo parziale, 25-23 il secondo dopo aver annullato un paio di set ball agli avversari).

Nella gara per il terzo posto la coppia tedesca Kulzer – Poniewaz si è imposta per 2-0 (21-16, 21-14) sugli statunitensi.