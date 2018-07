World of Warcraft solo in abbonamento, non dovrete più comprarlo

Cari lettori, non sarà più necessario acquistare World of Warcraft: ebbene sì, da adesso in poi il famoso titolo pubblicato da Blizzard sarà giocabile solo in abbonamento. Eliminato il vecchio Battle Chest, l’accesso al gioco di base, comprese tutte le espansioni pubblicate in precedenza fino a Legion, fanno ora parte del pacchetto mensile.

Non solo. Tutti gli abbonamenti a World of Warcraft attivi riceveranno l’aggiornamento automatico a Legion senza spese aggiuntive. Mentre aspettiamo l’attesissima uscita della nuova espansione Battle for Azeroth, prevista per il 14 agosto su Pc, possiamo iniziare a giocare a WoW con la nuova forma di sottoscrizione.

A proposito di BfA… La nuova espansione offrirà ai player interessanti aggiornamenti e attività di gioco, oltre a nuove ricompense da ottenere sul campo. Non finisce qui! Ci sarà anche una emozionante avventura per tutti i gamer che partiranno alla scoperta di nuove mete, come Zandalar e Kul Tiras.

Nell’attesa, la Blizzard ha annunciato una nuova serie di corti animati intitolata “Araldi della Guerra”, e ha voluto condividere con il pubblico il video del primo dei 3 episodi. Protagonista Jaina Marefiero…

HF4 | 26-07-2018 09:45