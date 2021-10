World Series, i Braves partono bene: colpo a Houston

27-10-2021 07:24

Le World Series 2021 iniziano con un colpo in trasferta.

Va agli Atlanta Braves gara 1 delle finali per il titolo Mlb 2021.

Al Minute Maid Park finisce 6-2 per la squadra di Brian Snitker e per Houston la corsa verso la gloria si fa subito in salita. A dispetto del punteggio il match è stato a lungo equilibrato, con i Braves capaci di piazzare l’allungo decisivo nel primo e nel terzo inning.

Atlanta la spunta come numero di valide (12-8), ottima la gara sul monte di battuta di Charlie Morton, con due base on balls e tre fuoricampo. Dall’altra parte non bastano i cinque strikeouts di Jake Odorizzi.

La serie è comunque appena iniziata, i Braves, che non vincono il titolo dal 1995, hanno confermato il ruolo di favoriti, ma tutto lascia pensare che a caratterizzarla sarà l’equilibrio.

