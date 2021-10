World Series, scatto Atlanta: titolo ad un passo

31-10-2021 09:48

La storia è a un passo. Per gli Atlanta Braves e per la Mlb tutta. I georgiani sono infatti ad una sola vittoria dalla conquista delle World Series 2021 dopo il successo per 3-2 in gara 4 sugli Houston Astros al Truist Park.

La squadra di Brian Snitker ha quindi sfruttato il vantaggio del fattore campo e dopo essersi riportata in vantaggio grazie al 2-0 in gara 3 ecco l’allungo che porta la serie sul 3-1 e può davvero risultare decisivo per la riconquista di un titolo che manca dal 1995.

Il primo match point sarà nella notte italiana di lunedì, con gara 4 in programma ancora a casa Braves. Gli Astros non avranno più margini di errore, ma dopo quanto visto nelle ultime due partite l’impresa per la formazione di Baker sembra molto complicata.

Se infatti in gara 3 Atlanta aveva fatto valere la propria solidità difensiva, questa volta il punto forte dei Braves è stato il carattere che ha permesso di rimontare dallo 0-2 dei primi quattro inning.

Dopo l’exploit del pitcher Anderson, l’mvp è stato Kyle Wright, autore di tre fuoricampo e di altrettanti base on balls.

OMNISPORT