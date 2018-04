Wrestling, morto il leggendario Bruno Sammartino

E’ morto a 82 anni Bruno Sammartino, uno dei lottatori più importanti nella storia del wrestling. Ne ha dato notizia la WWE. Nato a Pizzoferrato, in Abruzzo, Bruno Sammartino è stato il volto principale dell’allora WWWF (poi WWF e poi WWE) ed ha aiutato il wrestling a diventare il fenomeno di massa che poi è esploso negli anni ’80.

Sammartino detiene tuttora il record per il regno di campione WWE più lungo della storia con 2.803 giorni, quasi 8 anni. Nel 2013 fu inserito nella WWE Hall Of Fame.

Nato a Pizzoferrato il 6 ottobre 1935, lasciò quindicenne l’amato Abruzzo per trasferirsi oltreoceano, precisamente a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Da qui, e dalla Capitol Wrestling Corporation, partì una carriera incredibile, che lo rese il primo autentico fuoriclasse della neonata WWWF della famiglia McMahon e campione del mondo dei pesi massimi il 17 maggio del 1963.

Da quel momento iniziò la leggenda, che lo condusse a 128 eventi da tutto esaurito al mitologico Madison Square Garden di New York in quasi trent’anni di carriera e soprattutto al secondo, storico regno di quello che oggi è il titolo di WWE Champion, detenuto per circa sette anni e otto mesi (2.803 giorni), e cioè fino al 18 gennaio 1971.

Tornato campione il 10 dicembre 1973, “The Original Italian Stallon” perse la cintura dopo circa quattro anni (1.237 giorni), per un totale di undici anni e otto mesi (4.040 giorni). Nessuno è mai riuscito a fare altrettanto da allora. Sammartino non ha mai dimenticato le sue origini abruzzesi e il 5 agosto 2017 è tornato nella sua Pizzoferrato per ricevere la cittadinanza onoraria.

Uno degli uomini di punta della WWE, Triple H, ha commentato amaramente la triste notizia: “Sono devastato da apprendere della morte di una vera icona e leggenda, un uomo onesto e meraviglioso e un vero amico. Uno delle più forti persone che abbia mai incontrato”.

SPORTAL.IT | 18-04-2018 16:30