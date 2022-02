WTA 1000 Doha: avanzano tutte le favorite

22-02-2022 21:02

Questi i risultati odierni del secondo turno del WTA 1000 di Doha, il primo del 2022 di questa categoria corrispondente ai Masters 1000 maschili: Sabalenka (Blr, 1) b. Cornet (Fra) 6-2 6-2; Teichmann (Sui) b. Van Uytvanck (Bel) 7-6(9) 7-5, Kasatkina (Rus) b. Cristian (Rou) 2-6 2-2 ritiro, Swiatek (Pol, 7) b. Golubic (Sui) 6-2 3-6 6-2, Badosa (Esp, 3) b. Tauson (Den) 6-1 6-2, Gauff (Usa, 14) b. Garcia (Fra) 6-2 7-6(3), Pegula (Usa, 9) b. Juvan (Slo) 6-3 6-3, Sakkari (Gre, 6) b. Li (Usa) 6-3 6-3, Jabeur (Tun, 8) b. Sasnovich (Blr) 1-6 7-5 6-3, Martincova (Cze) b. Rus (Ned) 6-2 6-4, Mertens (Bel, 16) b. Kvitova (Cze) 7-5 1-2 ritiro, Brengle (Usa) b. Azarenka (Blr, 12) per forfait, Ostapenko (Lat, 15) b. Anisimova (Usa) 6-3 4-6 6-4, Krejcikova (Cze, 2) b. Linette (Pol) 6-1 6-3.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale: Sabalenka (Blr, 1) vs. Teichmann (Sui), Kasatkina (Rus) vs. Swiatek (Pol, 7), Badosa (Esp, 3) vs. Gauff (Usa, 14), Pegula (Usa, 9) vs. Sakkari (Gre, 6), Jabeur (Tun, 8) vs. Martincova (Cze), Mertens (Bel, 16) vs. Kontaveit (Est, 4), Muguruza (Esp, 5) vs. Brengle (Usa), Ostapenko (Lat, 15) vs. Krejcikova (Cze, 2).

