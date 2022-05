WTA 1000 Madrid: fuori Muguruza, Sakkari e Osaka. Andreescu elimina Collins

01-05-2022 21:45

Giornata degli ultimi otto sedicesimi di finale a Madrid per il WTA 1000 sulla terra battuta della capitale madrilena. La canadese Bianca Andreescu, trionfatrice agli US Open due anni e mezzo fa, ha ottenuto la sua prima vittoria su una top ten dopo il 2019 e la prima in assoluto, sempre su una top 10, sulla terra rossa, travolgendo con un doppio 6-1 la statunitense Danielle Collins, numero 8 del mondo e finalista agli ultimi Australian Open.

Fuori anche un’altra delle prime dieci, la spagnola Garbine Muguruza, anch’essa travolta con un punteggio netto, 6-3 6-0, dall’ucraina Anhelina Kalinina. La statunitense Jessica Pegula ha invece battuto con un doppio 6-3 l’estone Kaia Kanepi, l’altra canadese Leylah Fernandez, finalista agli ultimi US Open, è stata battuta con un doppio 6-4 dalla svizzera Jil Teichmann.

Bene la britannica vincitrice degli ultimi US Open Emma Raducanu, che ha sconfitto seccamente per 6-2 6-1 l’ucraina Marta Kostyuk, la ceca Katerina Siniakova si è ritirata sullo 0-6 0-1 contro la kazaka Elena Rybakina. Infine, sono cadute altre due big: la greca Maria Sakkari ha ceduto 3-6 6-3 6-1 alla russa Daria Kasatkina, mentre la giapponese Naomi Osaka è stata travolta per 6-3 6-1 dalla spagnola Sara Sorribes Tormo.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale dall’alto in basso del tabellone.

J. Teichmann (Sui) vs. E. Rybakina (Kaz, 16)

E. Raducanu (Gbr, 9) vs. A. Kalinina (Ukr)

D. Kasatkina (Rus) vs. S. Sorribes Tormo (Esp)

J. Pegula (Usa, 12) vs. B. Andreescu (Can)

M. Bouzkova (Cze) vs. E. Alexandrova (Rus)

V. Azarenka (Blr, 15) vs. A. Anisimova (Usa)

O. Jabeur (Tun, 8) vs. B. Bencic (Sui, 11)

C. Gauff (Usa, 14) vs. S. Halep (Rou)

OMNISPORT