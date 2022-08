WTA 1000 Toronto: Andreescu elimina Kasatkina, fuori anche Osaka

10-08-2022 12:28

La seconda giornata del WTA 1000 di Toronto ha visto la disputa dei suoi due incontri più importanti nella notte italiana, a parte quello di Camila Giorgi contro Emma Raducanu di ieri sera. La canadese Bianca Andreescu, vincitrice dell’Open di casa nel 2019 proprio a Toronto, ha battuto per 7-6 6-4 al termine di un match pazzo durato ben due ore e mezzo addirittura con quindici break la russa Daria Kasatkina, che grazie alla vittoria di San José era appena tornata nelle top ten dopo tre anni. La greca Maria Sakkari ha invece piegato per 6-2 4-6 6-2 la statunitense Sloane Stephens, campionessa degli US Open del 2017. Fuori anche la giapponese Naomi Osaka, che si è ritirata quando stava perdendo 6-7 0-3 contro l’estone Kaia Kanepi.