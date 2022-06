WTA 250 Bad Homburg, Bronzetti al secondo turno

19-06-2022 15:32

Buona la prima sull’erba per Lucia Bronzetti, che nel primo turno del WTA 250 di Bad Homburg, in Germania, ha beneficiato del ritiro della slovena Kaja Juvan sul 4-6 7-5 2-0 in suo favore, dopo aver quindi rimontato un set di svantaggio. È il primo torneo sul verde nel circuito maggiore per la 23enne romagnola che adesso al secondo turno se la vedrà molto probabilmente con la tedesca campionessa di Wimbledon 2018 ed ex numero 1 del mondo Angelique Kerber, opposta all’esordio alla russa Anastasiya Gasanova, proveniente dalle qualificazioni.