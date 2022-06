WTA 250 s-Hertogenbosch, trionfa la Alexandrova in finale

12-06-2022 14:03

Si è giocata oggi la finale del WTA 250 di s-Hertogenbosch 2022, e a uscirne vincitrice è la russa Ekaterina Alexandrova, che batte Aryna Sabalenka per 7-5 6-0. Curiosamente, entrambe queste giocatrici saranno bannate dal prossimo Wimbledon a causa dell’esclusione dell’All England Club di tennisti russi e bielorussi.

L’Alexandrova perde una sola volta il servizio in 1 ora e 18 di gioco, gioca in maniera impeccabile e vince nova game di fila a partire dal 4-5 del primo set. Un successo netto, quinto trofeo della carriera per la tennista russa, dopo i tre vinti a Limoges e quello sicuramente più importante a Shenzhen.