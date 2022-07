WTA 250 Varsavia: Errani e Cocciaretto ok all'esordio. Bene anche Swiatek

27-07-2022 16:53

Buon esordio per Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del WTA 250 sulla terra battuta di Varsavia. La veterana romagnola, numero 127 del mondo, ha battuto in due ore e mezza col punteggio di 6-1 5-7 6-4 un’avversaria che in questo momento sta nettamente avanti a lei in classifica, numero 75, come l’olandese Arantxa Rus. La giovane marchigiana, numero 105, ha invece travolto per 6-2 6-3 in poco più di un’ora e 20 minuti la polacca Martyna Kubka, numero 472. Bene anche la beniamina del pubblico e numero 1 del mondo Iga Swiatek, che era al rientro dopo la sconfitta nei sedicesimi a Wimbledon e che ha spazzato via per 6-1 6-2 la connazionale Magdalena Frech.