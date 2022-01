WTA Adelaide: Kvitova sorpresa dalla wild card Hon

03-01-2022 14:32

La stagione 2022 del tennis è già iniziata e ovviamente non c’è solo l’Atp cup da tenere d’occhio.

Oggi sono infatti iniziati anche i primi turni del torneo WTA 500 di Adelaide dove non sono mancati match lottati e risultati inaspettati. Hanno aperto le danze due tenniste teste di serie, ed entrambe hanno centrato il successo lasciando per strada un set: si tratta della tds N.3 Maria Sakkari e della N.7 Elena Rybakina.

La greca ha superato 6-2 0-6 6-4 Tamara Zidansek con una grande prestazione nella fase difensiva degli scambi; la slovena Zidansek infatti ha chiuso con 20 vincenti in più della sua avversaria ma non è riuscita a superare Maria nei momenti chiave, e dunque è incappata nella sconfitta.

Più tardi sempre sul campo centrale è arrivato il successo della kazaka Rybakina sulla wild card di casa Storm Sanders (27 anni, N.132), la quale si è sciolta sul più bello subendo un parziale di sei game consecutivi che hanno posto fine al suo match col punteggio di 6-4 1-6 6-1.

“Onestamente stento a crederci in questo momento”, ha detto Hon in campo dopo la sua prima vittoria contro una giocatrice classificata tra le prime 40 al mondo. “Probabilmente me ne renderò conto più tardi, ma sono così felice in questo momento. Non riesco nemmeno a spiegare quanto ho aspettato questo momento“. Sono queste le parole con cui Priscilla Hon, al suo primo tabellone principale WTA da Lione 2020, ha commentato la vittoria più prestigiosa della sua carriera superando in due ore e 20 minuti la campionessa Slam Petra Kvitova per 6-7(4) 7-5 6-2.

La finalista dello US Open Leylah Fernandez ha messo in mostra una solida prestazione per sconfiggere Ekaterina Alexandrova 6-3 6-4 e raggiungere il secondo turno, dove affronterà la vincente di Swiatek-Saville. Infine il successo della numero due australiana Ajla Tomljanovic, N. 45 del mondo, che ha superato per 6-4 7-6(5) la britannica Heather Watson.

