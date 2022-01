WTA, al via due 250 a Melbourne: torna Osaka, Giorgi out, Paolini c'è

02-01-2022 16:17

Non c’è solamente l’ATP Cup ad animare i primi giorni della stagione 2022 di tennis. In quel di Melbourne andranno in scena infatti anche due tornei 250, che vedranno scontrarsi alcune delle migliori giocatrici al mondo, tutte in preparazioni ovviamente del primo Slam della stagione, ovvero l’Australian Open. Tutto questo ovviamente oltre al famoso torneo di Adelaide.

Nel primo torneo in programma, Melbourne 1, sarà Naomi Osaka a guidare il seeding: la giapponese, al rientro dopo aver giocato l’ultima partita agli Us Open, dovrà affrontare al primo turno la francese Alizé Cornet. Si preannuncia un grandissimo scontro per il titolo con Simona Halep, anche se saranno da valutare le sue condizioni fisiche. Forfait all’ultimo di Camila Giorgi, che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia.

Sarebeb stata testa di serie numero 4, ma a poche ore dall’annuncio del tabellone principale ha deciso di tirarsi indietro. Non sono ancora state rese note le motivazioni della neo 30enne. La svizzera Golubic è così diventata la nona testa di serie e ha preso lo ‘spot’ della nativa di Macerata, che avrebbe esordito con la russa Zvonareva. Come alternate è invece entrata Lauren Davis, beneficiando della situazione.

Nel tabellone di Melbourne 2, la statunitense Jessica Pegula ha il numero uno del tabellone, debuttando con la rumena Begu. Presente anche l’azzurra più migliorata del 2022, Jasmine Paolini, che se la dovrà vedere con Schmiedlova nel primo turno.

La belga Elise Mertens cercherà di insidiare la corsa al titolo dell’americana, sfruttando anche un sorteggio molto favorevole.

