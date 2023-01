WTA Auckland, Avanza Gauff. Raducanu si fa male

05-01-2023 14:37

A Auckland spazio ai primi tornei femminili.

Avanza, nel WTA 250 di Auckland Cori Gauff che nel derby a stelle e strisce si impone su Sofia Kenin per 6-4 6-4.

Esce di scena la 42enne Venus Williams che era tornata a vincere un match, al primo turno, dopo un anno e mezzo. L’americana è stata sconfitta da Lin Zhu per 3-6 6-2 7-5.

Brutte notizie poi per Emma Raducanu, costretta al ritiro a causa di un infortunio alla caviglia. La britannica era avanti per 6 a 0 contro la slovacca Viktoria Kuzmova, quando sul finale del secondo set è scivolata. La caviglia si è girata e la tennista ha lasciato il campo in lacrime e ora sembra che possa essere a rischio la sua presenza agli Australian Open.

Negli altri match Karolina Muchova ha battuto per 6-4 6-1 la qualificata Elena Ruse, la spagnola Rebeka Masarova ha vinto con Anna Blinkova per 6-1 6-4.

Danka Kovinic si è imposta su Lauren Davis col punteggio di 4-6 6-3 6-2.