WTA Berlino: Pliskova rischia ma vince contro Andreescu, ok Kasatkina, Gauff e Sakkari

15-06-2022 19:30

Nel WTA 500 sull’erba di Berlino avanzano tutte le favorite, ma Karolina Pliskova, su una superficie dove è stata finalista l’anno scorso a Wimbledon quindi a lei nettamente più favorevole, ha rischiato grosso con la canadese Bianca Andreescu, che continua il suo percorso di crescita dopo due anni difficili seguiti al trionfo degli US Open 2019. La ceca ha vinto il primo set 6-4, poi ha perso il secondo per 6-2 e nel terzo è stata sotto 5-3 ma Andreescu sul 5-4 non è stata capace di chiudere il match col servizio a disposizione così la numero 7 del mondo ha finito per vincere 9-7 un tie-break tiratissimo.

Avanzano ai quarti di finale, come Pliskova, anche la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, doppio 6-4 alla tedesca Andrea Petkovic, la russa Daria Kasatkina, che dopo aver perso il primo set 7-5 ha rifilato un doppio 6-1 alla connazionale Ekaterina Alexandrova, fresca vincitrice a ‘s-Hertogenbosch, e la greca Maria Sakkari, che ha battuto per 6-1 7-5 l’australiana Daria Gavrilova Saville. Ha giocato e vinto il suo match di primo turno qualificandosi per gli ottavi invece la statunitense Coco Gauff, finalista del Roland Garros, che ha avuto la meglio per 6-2 7-6(2) in un altro derby sulla connazionale Ann Li.