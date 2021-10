WTA Courmayeur, Jasmine Paolini travolta in semifinale da Donna Vekic

30-10-2021 20:43

Si ferma in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 250 di Courmayeur. Sul cemento indoor della località valdostana la 25enne toscana, numero 56 del mondo, è stata travolta col punteggio di 6-2 6-0 da Donna Vekic, numero 97 ma che due anni fa è stata numero 19. In finale la croata, coetanea di Jasmine, affronterà la 18enne danese Clara Tauson, una delle ragazze più in forma del momento, che ha piegato la russa, ed ex azzurra, Ludmila Samsonova per 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia, salvando anche cinque match point.

OMNISPORT