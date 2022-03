WTA Lione, Jasmine Paolini accede ai quarti di finale

03-03-2022 22:39

Ottima prova negli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Lione per Jasmine Paolini, che liquida la tedesca Tamara Korpatsch per 6-1 6-2 in un’ora di gioco ed ai quarti sfiderà l’ucraina Dayana Yastremsk. 57 punti contro i 31 dell’avversaria per la Paolini, che riesce a salvare anche tre palle del controbreak e ne trasforma ben quattro delle cinque avute a disposizione (in quattro giochi totali). L’italiana domina col servizio, con il 73% di prime in campo, il 76% di punti sulla prima ed il 64% sulla seconda.

La Paolini trova il break nel secondo gioco poi salva tre palle non consecutive per il controbreak e si invola sul 3-0. Lo strappo decisivo nel sesto gioco. La tedesca tiene i primi due turni di partita nel secondo set, ma poi dall’1-2 Paolini è implacabile ed infila cinque giochi consecutivi con un parziale di venti punti a quattro.

