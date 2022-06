WTA Nottingham: tre match point mancati e sconfitta per Camila Giorgi

09-06-2022 20:42

È già finito negli ottavi di finale il cammino di Camila Giorgi nel WTA 250 sull’erba di Nottingham. La 30enne marchigiana, la cui partita con Harriet Dart, numero 114 del mondo era stata sospesa ieri per pioggia alla fine del secondo set, ha perso parziale decisivo al tie-break. 5-7 6-4 7-6 il punteggio a favore di Dart, con Camila che ha mancato tre match point consecutivi sul 5-4 e ha poi finito per perdere il tie-break per 7-3. Un vero peccato e l’ennesima occasione persa per una tennista, attualmente numero 26, che anche sulla sua superficie preferita, l’erba appunto, non riesce mai a fare il salto di qualità.