WTA Parma 2022: Elisabetta Cocciaretto approda al secondo turno

27-09-2022 14:29

Nel tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 del Parma Ladies Open, si fa strada Elisabetta Cocciaretto, che elimina la spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 7-5 6-1 in un’ora e mezza ed agli ottavi attende la vincente di Paolini-Niemeier.

Molto combattuto il primo set: l’azzurra tiene il servizio in apertura, arrivando sul 4-3. Da li in poi è brava la spagnola a raggiungere prima l’aggancio e poi con un nuovo strappo ad andare sul 5-4 e servire per il set. Non si scompone Elisabetta nel momento cruciale del set. Anzi la Cocciaretto trova il contrbreak e sale sul 6-5, poi nel dodicesimo gioco, al terzo set point, chiude sul 7-5 dopo 58 minuti.

Senza storia il secondo set che vede Elisabetta Cocciaretto, dopo aver perso il primo game, infilare sei giochi con un parziale di 24 punti a 7 ed al terzo match point vincere per 6-1 dopo 32 minuti.