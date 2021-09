WTA Portorose: bene Bronzetti e Paolini, out Errani e Ferrando

Due vittorie e due sconfitte per le italiane nelle partite di primo turno del WTA di Portorose. Lucia Bronzetti, numero 167 del mondo, sul cemento sloveno conferma il suo periodo davvero positivo battendo la svedese Rebecca Peterson, numero 80, con un doppio 6-3. Passa il turno anche Jasmine Paolini, numero 87, che dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7-5 ed essere andata sul 4-1 nel secondo, beneficia del ritiro dell’ucraina Dayana Yastremska, numero 54, per problemi alla schiena. Escono di scena invece Sara Errani, attualmente numero 110, sconfitta col punteggio di 7-6 (3) 6-2 dall’altra ucraina Anhelina Kalinina, numero 64, e Cristiana Ferrando, nipote di Linda che nel 1990 batté Monica Seles nei sedicesimi degli US Open creando una delle più grandi sorprese della storia del tennis, la numero 318 del mondo è stata travolta con un doppio 6-1 dalla numero 34, la beniamina di casa Tamara Zidansek, semifinalista allo scorso Roland Garros. Al secondo turno Paolini incontrerà la russa Anna Kalinskaya, Bronzetti la statunitense Bernarda Pera.

OMNISPORT | 14-09-2021 21:14