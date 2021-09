WTA Portorose, Lucia Bronzetti nei quarti di finale

Ancora una vittoria contro pronostico per Lucia Bronzetti. La 22enne nativa di Rimini, numero 167 del mondo, nel secondo turno sul cemento sloveno di Portorose ha battuto la numero 90, la statunitense di origine croata Bernarda Pera, col punteggio di 2-6 6-3 6-3 dopo due ore e mezza di grande battaglia nella quale ci sono stati ben 15 break in 26 turni di servizio e la romagnola nel primo set non era riuscito a tenerlo neanche una volta, per poi cederlo solamente sltre tre volte nel corso degli altri due parziali, nei quali ha vinto quello dell’avversaria sei volte su nove. Ora Lucia nei quarti di finale, traguardo che ha raggiunto anche negli altri due tabelloni principali di tornei del circuito maggiore WTA che ha disputato in carriera, entrambi quest’anno a Losanna e a Palermo, incontrerà la vincente tra la britannica Katie Boulter e la kazaka Yulia Putintseva.

OMNISPORT | 15-09-2021 14:08