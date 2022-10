WTA Ranking: Iga Swiatek sempre al top

17-10-2022 15:51

Sempre lei, Iga Swiatek al comando della classifica generale femminile. La stagione della tennista polacca sta assumendo controni incredibili. Al San Diego Open, Iga conquista l’ottavo titolo stagionale su nove finali avendo ragione, a modo suo, di una rediviva Donna Vekic, vale a dire rifilandole un 6/0 nel set decisivo. Il titolo conquistato in California rinsalda quindi la sua posizione di leader indiscussa della WTA.

Dando uno sguardo ai tornei conclusi la scorsa settimana notiamo che, in Romania, al Transylvania Open,, Anna Blinkova ha sconfitto in finale la nostra Jasmine Paolini. Con i punti conquistati entrambe migliorano notevolmente le loro quotazioni, soprattutto la russa che fa registrare il più grosso balzo in avanti nel ranking odierno. Sabalenka, Pegula, Sakkari e Gauff guadagnano tutte una posizione, mentre la Badosa ne perde quattro.

In top20, guadagnano tre posizioni Madison Keys (n.15) e Danielle Collins (n.16). Best ranking per Ekaterina Alexandrova (+1, n.19). Rientra nelle venti Karolina Pliskova (+2, n.20). Dopo essere tornata tra le prime 15 la settimana scorsa, Barbora Krejcikova retrocede di tre posizioni e si piazza al n.17. Saluta la top20 Jelena Ostapenko (-6, n.23), semifinalista a Indian Wells nell’autunno 2021.

Classifica WTA top 20

1 0 Iga Swiatek 17 10835

2 0 Ons Jabeur 18 4555

3 0 Anett Kontaveit 19 3796

4 +1 Aryna Sabalenka 21 3515

5 +1 Jessica Pegula 16 3417

6 +1 Maria Sakkari 22 3346

7 +1 Coco Gauff 17 3082

8 -4 Paula Badosa 24 3010

9 0 Simona Halep 19 2960

10 0 Caroline Garcia 21 2924

11 0 Daria Kasatkina 22 2885

12 0 Veronika Kudermetova 21 2606

13 0 Garbiñe Muguruza 19 2397

14 +1 Belinda Bencic 18 2360

15 +3 Madison Keys 19 2313

16 +3 Danielle Collins 13 2297

17 -3 Barbora Krejcikova 18 2252

18 -2 Beatriz Haddad Maia 29 2215

19 +1 Ekaterina Alexandrova 21 2160

20 +2 Karolina Pliskova 19 2051