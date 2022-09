WTA, Swiatek contro il calendario troppo fitto

29-09-2022 12:58

Iga Swiatek non è affatto contenta della situazione che si è venuta a creare attorno al calendario WTA (a suo avviso troppo fitto) e per questo proverà ad approfittare della sua posizione per cercare di cambiare le cose.

“Non sono affatto contenta ma capisco che sia una situazione complicata da risolvere. Il fatto che la WTA e l’ITF non collaborino per facilitare la nostra situazione non mi piace” ha dichiarato la numero uno del ranking a sport.pl.

“Cercherò di farmi sentire il prima possibile, ora sono in una posizione che mi permette di esercitare un’influenza, magari per evitare che una cosa simile si ripeta nei prossimi anni. Già nel 2021 alcune di noi furono costrette a scegliere tra WTA Finals e BJK Cup” ha affermato decisa la ventunenne di Varsavia.