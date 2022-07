WTA Varsavia, Paolini approda in semifinale

29-07-2022 14:54

Continua a inanellare buoni risultati Jasmine Paolini. Dopo aver raggiunto le semifinali a Palermo settimana scorsa, la tennista azzurra si è confermata a Varsavia staccando il pass per il penultimo atto del BNP Paribas Poland Open 2022.

Decisiva, per continuare nell’ottimo percorso avviato questa settimana in Polonia, è stata la vittoria ottenuta oggi contro la svizzera Viktorija Golubic, superata con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-2 in un’ora e 54 minuti di gioco.

Paolini quindi, dopo quella contro Clara Burel agli ottavi, ha fatto sua un’altra battaglia al terzo st e ora, in semifinale, dovrà vedersela contro la vincente della sfida tra la beniamina di casa Iga Swiatek e Caroline Garcia.